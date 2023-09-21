Красавица Алена Харланова представит Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия»

Девушка назвала себя искренней, открытой и простой. Фото: скриншот из видео «Мисс Россия»

Красавица Алена Харланова будет представлять Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия». Видео с участницами уже появилось в сообществе во «ВКонтакте» самого конкурса.

На небольшом видеоролике конкурсанткам задают простые вопросы. Так, например, Алена Харланова рассказывает, какими тремя словами она может описать себя.

- Я искренняя, простая и открытая, - поделилась екатеринбурженка.

Напомним, что конкурс «Мисс Россия» на данный момент является одним из крупнейших конкурсом красоты в стране. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Среди конкурсанток в 2023 году юные красавицы из Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Краснодарского края, Татарстана, Дагестана, Якутии, Удмуртии, Башкортостана. Всего в «Мисс Россия» примут участие 50 девушек.

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