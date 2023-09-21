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НовостиОбщество20 сентября 2023 21:58

В центре Екатеринбурга за 33 миллиона отреставрируют два старинных особняка

Здания №20 и 21 находятся на улице 8 Марта
Анжелика УФИМЦЕВА
В Екатеринбурге отреставрируют два старинных особняка, которые находятся в центре города

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных особняка, которые находятся в центре города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных особняка, которые находятся в центре города на улице 8 Марта, 20 и 21. На ремонт Администрация потратит 33 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Ремонт объекта культурного наследия "Особняк с элементами неоготики" по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 20 - 95,67% объема должны быть выполнены до 25 декабря 2023 года, - сообщается в документах о закупке.

Все ремонтные работы подрядчик должен закончить к 15 апреля 2024 года. Известно, что подрядная организация должна будет убрать всю наружную рекламу, отреставрировать фасад, поставить окна, сделать крышу и полностью поменять полы, отремонтировать все наружные и внутренние коммуникации.

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