В центре Екатеринбурга за 33 миллиона отреставрируют два старинных особняка

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных особняка, которые находятся в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных особняка, которые находятся в центре города на улице 8 Марта, 20 и 21. На ремонт Администрация потратит 33 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Ремонт объекта культурного наследия "Особняк с элементами неоготики" по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 20 - 95,67% объема должны быть выполнены до 25 декабря 2023 года, - сообщается в документах о закупке.

Все ремонтные работы подрядчик должен закончить к 15 апреля 2024 года. Известно, что подрядная организация должна будет убрать всю наружную рекламу, отреставрировать фасад, поставить окна, сделать крышу и полностью поменять полы, отремонтировать все наружные и внутренние коммуникации.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru