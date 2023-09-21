В Екатеринбурге пройдут инклюзивные соревнования по волейболу и баскетболу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по юнифайд-волейболу и юнифайд-баскетболу. Инклюзивные соревнования пройдут 24-28 сентября на трех площадках. Состязания по баскетболу пройдут в спортзалах УрГЭУ (СИНХ) на улице 8 Марта, 62 и Екатеринбургского института физической культуры на улице Шаумяна, 85. Турнир по волейболу пройдет в спортивном центре «Honey volley park» в ТЦ Комсомолл.

- По информации Специального олимпийского комитета Свердловской области, который выступает организатором состязаний, на событие заявилось более 260 спортсменов и тренеров из 10 регионов России, - сообщает Мэрия Екатеринбурга.

Свердловскую область на Всероссийской спартакиаде представят 11 команд. Среди других регионов Костромская и Челябинская области, Башкортостан, Дагестан, Удмуртия, Краснодарский край, Пермский край, Санкт-Петербург и Москва.

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