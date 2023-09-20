Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 20:36

В Екатеринбурге за 194 миллиона отремонтируют асфальт на двух улицах

Покрытие частично поменяют на улице Малышева и на Студенческой
Анжелика УФИМЦЕВА
В Екатеринбурге частично отремонтируют дороги на двух улицах

В Екатеринбурге частично отремонтируют дороги на двух улицах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге частично отремонтируют дороги на двух улицах. Администрация потратит на это 194 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На данный момент, проект находится на стадии работы комиссии.

- Ремонт автодороги по улице Малышева от автомобильной дороги по улице Московской до автомобильной дороги по улице Добролюбова, - сообщается в документах о закупке.

Также отремонтируют дорогу по улице Студенческой от по улицы Первомайской до улицы Малышева. Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия, подрядчик должен и благоустроить окружающую территорию: уложить газон, тактильные плиты, выполнить ремонт тротуаров. А в случае необходимости должен будет и отремонтировать коммуникации, которые проходят под покрытием.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru