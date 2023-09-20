В Камышлове гараж сгорел вместе с автомобилем Mercedes. Фото: МЧС России по Свердловской области
В Камышлове на улице Молодогвардейской сгорел гараж вместе с автомобилем Mercedes E280 и имуществом внутри него. Огонь охватил площадь 12 квадратных метров. Пожар потушили за полчаса.
- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, - сообщили в МЧС России по Свердловской области.
МЧС России по Свердловской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Территорию вокруг строений необходимо содержать в чистоте, не сжигать мусор, не высыпать горящие угли и золу около строений. Для ликвидации пожара на начальной стадии необходимо иметь огнетушитель и бочку с водой.
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