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НовостиОбщество20 сентября 2023 19:40

Свердловским фермерам выделили 25 миллионов рублей на развитие агротуризма

Грант распределится между тремя фермерскими хозяйствами
Анжелика УФИМЦЕВА
Свердловским фермерам выделили 25 миллионов рублей на развитие агротуризма

Свердловским фермерам выделили 25 миллионов рублей на развитие агротуризма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловским фермерам выделили 25 миллионов рублей на развитие агротуризма. Три фермерских хозяйства поделят между собой грант. Среди них – экокомплекс «Уральская пчёлка», занявший второе место в конкурсе Минсельхоза РФ, а также ферма «Черёмухово» в Талицком районе и «Рыбалка глэмп и кэмп» в селе Киприно Невьянского района.

- Деньги гранта хотим направить на покупку квадроциклов и снегоходов. Мы разрабатываем Лисью тропу до природного заповедника. Путь туда и обратно составляет 22 километра, на велосипедах не всем комфортно, много запросов было на квадроциклы, - рассказала хозяйка «Уральской пчёлки».

В связи с развитием сельского туризма губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запланировал потратить 13 миллионов рублей на это направление в 2023 году. Грантовые средства предоставляются сельским хозяйствам на условиях софинансирования.

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