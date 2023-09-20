Свердловским фермерам выделили 25 миллионов рублей на развитие агротуризма
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловским фермерам выделили 25 миллионов рублей на развитие агротуризма. Три фермерских хозяйства поделят между собой грант. Среди них – экокомплекс «Уральская пчёлка», занявший второе место в конкурсе Минсельхоза РФ, а также ферма «Черёмухово» в Талицком районе и «Рыбалка глэмп и кэмп» в селе Киприно Невьянского района.
- Деньги гранта хотим направить на покупку квадроциклов и снегоходов. Мы разрабатываем Лисью тропу до природного заповедника. Путь туда и обратно составляет 22 километра, на велосипедах не всем комфортно, много запросов было на квадроциклы, - рассказала хозяйка «Уральской пчёлки».
В связи с развитием сельского туризма губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запланировал потратить 13 миллионов рублей на это направление в 2023 году. Грантовые средства предоставляются сельским хозяйствам на условиях софинансирования.
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