В Екатеринбурге пройдет всероссийский чемпионат по легкой атлетике в 2024 году

В Екатеринбурге пройдет всероссийский чемпионат по легкой атлетике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет всероссийский чемпионат по легкой атлетике. На официальном сайте сообщили, что соревенования пройдут в 2024 году.

Летний турнир планируют провести с 15 по 18 августа. Соревнования также станут финалом легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

Зимний чемпионат запланирован с 23 по 25 февраля. Он может пройти в Тольятти, Москве или Волгограде.

Напомним, что с 15 по 17 сентября в Екатеринбург съехались больше 1,3 тысячи спортсменов на соревнования по каратэ. В уральской столице прошли состязания «Малахитовый пояс».

На соревнования в Екатеринбург приехали представители 25 субъектов России. Возраст участников начинался с семи лет.

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