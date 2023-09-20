В Екатеринбурге пройдет всероссийский чемпионат по легкой атлетике в 2024 году

В Екатеринбурге пройдет всероссийский чемпионат по легкой атлетике
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге пройдет всероссийский чемпионат по легкой атлетике. На официальном сайте сообщили, что соревенования пройдут в 2024 году.
Летний турнир планируют провести с 15 по 18 августа. Соревнования также станут финалом легкоатлетической серии «Королева российского спорта».
Зимний чемпионат запланирован с 23 по 25 февраля. Он может пройти в Тольятти, Москве или Волгограде.
Напомним, что с 15 по 17 сентября в Екатеринбург съехались больше 1,3 тысячи спортсменов на соревнования по каратэ. В уральской столице прошли состязания «Малахитовый пояс».
На соревнования в Екатеринбург приехали представители 25 субъектов России. Возраст участников начинался с семи лет.
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