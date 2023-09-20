На ВИЗе построят новую трамвайную ветку

На ВИЗе планируют построить новую трамвайную ветку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ВИЗе планируют построить новую трамвайную ветку. Она входит в план перестройки улиц. Строительство трамвайной линии планируется по улице Татищева, на участке от улицы Лоцмановых до Срединного кольца. Информация об этом есть в проекте перестройки улиц Верх-Исетского района на сайте госзакупок.

- В рамках 3 этапа предусмотреть строительство контактной сети и трамвайной линии по улице Татищева, на участке от улицы Лоцмановых до Срединного кольца, протяженностью порядка 2200,0 м в двухпутном исчислении, и устройство разворотного кольца протяженностью порядка 300 м, - сообщается в документе.

Администрация Екатеринбурга потратит больше 10 миллиардов рублей на перестройку улиц Верх-Исетского района. Улицу Татищева будут ремонтировать от улицы Красноуральской до существующей улицы Лоцмановых и дальше до перспективной улицы Юрия Исламова. А пока несуществующую улицу Юрия Исламова построят от улицы Металлургов до улицы Татищева.

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