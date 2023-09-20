В Екатеринбурге осудят парня, который распространял синтетические наркотики

Обвинительное заключение отправлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят юношу, который распространял синтетические наркотики. Обвинительное заключение отправлено в Железнодорожный районный суд города.

Молодого человека поймали на улице Фронтовых Бригад, когда он делал очередную закладку. При виде полиции парень начал бежать, но его смогли задержать. В этот момент у него было пять свертков с синтетическими наркотиками. Они весили от 0,27 до 0,30 грамм, что суммарно считается крупным размером. Юношу задержали начальник отделения по наркоконтролю Железнодорожного ОВД и оперативники ОП № 14.

- Уголовное дело по статье покушение на сбыт наркотиков в крупном размере направлено для рассмотрения в суд – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

До этого парень не был судим. Во время допроса юноша признал свою вину.

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