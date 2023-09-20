Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 16:29

Свердловский министр назвал подходящее место для мусоросортировочного комплекса

Экологический кластер построят под Сысертью
Анжелика УФИМЦЕВА
Строительство нового экологического кластера, который включает мусоросортировочный комплекс, планируется под Сысертью

Строительство нового экологического кластера, который включает мусоросортировочный комплекс, планируется под Сысертью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что строительство нового экологического кластера, который включает мусоросортировочный комплекс, планируется под Сысертью. Комплекс природоохранных сооружений «Екатеринбург-Юг» будет базироваться на самых передовых технологиях.

- Изначально был сформирован перечень из 26 участков, из которых позже были выделены шесть. Мы не могли выйти с презентацией проекта раньше, чем возникло определённое понимание, на каком именно участке возможно строительство, - сказал Николай Смирнов.

Планируется, что экологический кластер «Екатеринбург-Юг» займет площадь порядка 154 гектаров, при этом сам мусоросортировочный комплекс и действующий полигон займут 54 гектара. На этой территории будут перерабатываться и захораниваться только безопасные отходы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru