Свердловский министр назвал подходящее место для мусоросортировочного комплекса

Строительство нового экологического кластера, который включает мусоросортировочный комплекс, планируется под Сысертью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что строительство нового экологического кластера, который включает мусоросортировочный комплекс, планируется под Сысертью. Комплекс природоохранных сооружений «Екатеринбург-Юг» будет базироваться на самых передовых технологиях.

- Изначально был сформирован перечень из 26 участков, из которых позже были выделены шесть. Мы не могли выйти с презентацией проекта раньше, чем возникло определённое понимание, на каком именно участке возможно строительство, - сказал Николай Смирнов.

Планируется, что экологический кластер «Екатеринбург-Юг» займет площадь порядка 154 гектаров, при этом сам мусоросортировочный комплекс и действующий полигон займут 54 гектара. На этой территории будут перерабатываться и захораниваться только безопасные отходы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru