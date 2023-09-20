В Свердловской области ситуация с ковидом считается стабильной

Масочный режим вводить не планируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области оценили ситуацию с ковидом. В телеграм-канале «Не для протокола» сообщили, что все стабильно. Масочный режим вводить не планируют.

Тем не менее в регионе продолжает действоать указ №100 Евгения Куйвашева о повышенной готовности. Сообщается, что новые ограничения пока не готовятся. Для введения масочного режима нужны серьезнеые основания.

- Рост заболеваемости есть, но он связан с сезонностью – прокомментировали в канале «Не для протокола» .

За неделю в Свердловской области коронавирусом заразилось 310 человек. 65 из них госпитализированы, двое умерли.

Напомним, что в Екатеринбурге в пять раз выросло число случаев заражения коронавирусом.

При этом уральцы начали в два раза реже проверяться на COVID-19. С 1 по 17 сентября выполнено 568 тестов, из которых 11,5% дали положительный результат.

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