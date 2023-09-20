В Верхней Пышме установили новый хоккейный корт

В Верхней Пышме мэрия установила новый хоккейный корт. Фото: Администрация Верхней Пышмы
В Верхней Пышме мэрия установила новый хоккейный корт во дворе дома по улице Кривоусова, 36Б. До этого там стояло старое деревянное сооружение, которое пользовалось спросом у местных спортсменов.
Однако новое ограждение - не совсем новое, еще в 2018-2019 годах его демонтировали с другого двора. Несколько лет назад на улице, где стоял этот корт, планировалось строительство нового жилого комплекса. Из-за этого его разобрали и только в 2023 году постройка встала на новое место.
До этого там стояло старое деревянное сооружение, которое пользовалось спросом у местных спортсменов. Фото: Администрация Верхней Пышмы
- Благодаря инициативе руководства спортивной школы им. Александра Козицына и администрации городского округа, было принято решение старый деревянный разрушенный корт на Кривоусова, 36Б разобрать, - сообщает Администрация Верхней Пышмы.
Работы по благоустройству вокруг спортивной площадки будут выполнены весной 2024 года, так как данные работы нецелесообразно проводить накануне зимы.
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