В Верхней Пышме установили новый хоккейный корт

В Верхней Пышме мэрия установила новый хоккейный корт. Фото: Администрация Верхней Пышмы

В Верхней Пышме мэрия установила новый хоккейный корт во дворе дома по улице Кривоусова, 36Б. До этого там стояло старое деревянное сооружение, которое пользовалось спросом у местных спортсменов.

Однако новое ограждение - не совсем новое, еще в 2018-2019 годах его демонтировали с другого двора. Несколько лет назад на улице, где стоял этот корт, планировалось строительство нового жилого комплекса. Из-за этого его разобрали и только в 2023 году постройка встала на новое место.

До этого там стояло старое деревянное сооружение, которое пользовалось спросом у местных спортсменов. Фото: Администрация Верхней Пышмы

- Благодаря инициативе руководства спортивной школы им. Александра Козицына и администрации городского округа, было принято решение старый деревянный разрушенный корт на Кривоусова, 36Б разобрать, - сообщает Администрация Верхней Пышмы.

Работы по благоустройству вокруг спортивной площадки будут выполнены весной 2024 года, так как данные работы нецелесообразно проводить накануне зимы.

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