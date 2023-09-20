В Лесном проведут антитеррористические учения Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Лесном на территории ЗАТО проведут антитеррористические учения. В управлении ФСБ России по Свердловской области сообщили, что они пройдут 21 сентября.

Участие примут сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Планируется отработать методы ситуационного реагирования на террористические угрозы.

- Убедительная просьба к местным жителям соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений – предупреждает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

При необходимости свердловчан просят оказывать содействие представителям силовых структур.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru