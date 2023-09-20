В Лесном проведут антитеррористические учения
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
В Лесном на территории ЗАТО проведут антитеррористические учения. В управлении ФСБ России по Свердловской области сообщили, что они пройдут 21 сентября.
Участие примут сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Планируется отработать методы ситуационного реагирования на террористические угрозы.
- Убедительная просьба к местным жителям соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений – предупреждает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.
При необходимости свердловчан просят оказывать содействие представителям силовых структур.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru