Для выхода в плей-офф «Уралу» нужно будет обыграть «Ростов» и «Рубин»

«Урал» на своем поле переиграл «Локомотив» в серии пенальти в рамках 4 тура Кубка России. Команды не открыли счет в основное время, поэтому выяснять сильнейшего пришлось ударами с 11-метровой точки. Вратарь хозяев Илья Помазун отбил два удара игроков «железнодорожников» и принес своей команде победу со счетом 0:0 (4:2).

Теперь в группе B у «Урала» 5 очков, у «Локомотива» - 7. Для выхода в плей-офф «Уралу» нужно будет в оставшихся матчах обыграть «Ростов» и «Рубин».

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