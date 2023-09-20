На Урале стартовали масштабные учения Ракетных войск стратегического назначения

Задействовано более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области начались масштабные учения Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщило Минобороны России.

В учениях с Тагильским ракетным соединением задействовано более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники.

Во время обучения российские стратегические ракетчики отработают приведение ракетных комплексов в высшую степень боевой готовности, противодействие диверсионным формированиям и выполнение учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления противником.

- Полевые позиции мобильного ракетного комплекса «Ярс» надежно укрыты в глубине России, но при необходимости пусковые установки могут оказаться практически в любой точке Российской Федерации, – сообщает Минобороны России.

В обучении также будет задействована перспективная специальная техника, в том числе инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ-защиты, вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», которые оснащены беспилотными летательными аппаратами.

В рамках учений ракетчики отработают противодействия средствам воздушного нападения, а также взаимодействие с Центральным военным округом.

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