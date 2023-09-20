В Екатеринбурге установят 100 светильников рядом с Таганским рядом до 1 октября

В Екатеринбурге установят 100 светильников около Таганского ряда. Фото: администрация Екатеринбурга
В Екатеринбурге установят 100 светильников около Таганского ряда. Администрация города сообщает, что работы завершатся до 1 октября.
Заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проехался по уральской столице, чтобы оценить ремонт улично-дорожной сети.
Чиновник обратил внимание на пространство рядом с Таганским рядом. В ближайшее время здесь заменят 10 торшерных групп на трамвайном путепроводе, часть существующих опор освещения и установят 100 фонарей.
- Длина модернизированной линии уличного освещения составит порядка 960 метров. Работы будут завершены к 1 октября – сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Новое освещение появится на улице Технической (от улицы Минометчиков до Бебеля), на перекрестке улиц Минометчиков и Бебеля и на трамвайном путепроводе (от остановки «Таганский ряд» до «Фармацевтической»).
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