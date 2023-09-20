В Екатеринбурге установят 100 светильников рядом с Таганским рядом до 1 октября

В Екатеринбурге установят 100 светильников около Таганского ряда. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге установят 100 светильников около Таганского ряда. Администрация города сообщает, что работы завершатся до 1 октября.

Заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проехался по уральской столице, чтобы оценить ремонт улично-дорожной сети.

Чиновник обратил внимание на пространство рядом с Таганским рядом. В ближайшее время здесь заменят 10 торшерных групп на трамвайном путепроводе, часть существующих опор освещения и установят 100 фонарей.

- Длина модернизированной линии уличного освещения составит порядка 960 метров. Работы будут завершены к 1 октября – сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Новое освещение появится на улице Технической (от улицы Минометчиков до Бебеля), на перекрестке улиц Минометчиков и Бебеля и на трамвайном путепроводе (от остановки «Таганский ряд» до «Фармацевтической»).

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru