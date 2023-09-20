Уральским манси дадут 350 тысяч на развитие бизнеса

Уральским манси дадут 350 тысяч рублей на открытие бизнеса. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Урале власти могут дать манси 350 тысяч рублей на открытие бизнеса. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Власти предлагают манси большой выбор сфер для развития бизнеса. От сбора и реализации рыбы, пушнины и дикоросов до создания уникальной швейной, сувенирной продукции и оказания туристических услуг.

По социальному контракту манси могут получить 350 тысяч рублей на открытие своего дела и до 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства.

- Мы вместе много делаем, и я благодарю представителей общественных организаций и индустриальных партнёров за отзывчивость к житейским трудностям манси и включенность в их решение. Хочу отметить, что наряду со словом «поддержка», всё чаще звучит слово «развитие» по отношению к нашим манси – прокомментировал министр экономики и территориального развития Руслан Садыков.

Власти планируют активно помогать манси в развитии бизнеса через налог на профессиональный доход и заключение соцконтракта. В рамках встречи чиновников представителям манси передали три снегохода и шесть шлемов. А ранее для детей манси были закуплены ноутбуки и проведена оздоровительная кампания.

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