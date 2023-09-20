В Губернаторском лицее устанавливают мебель и оборудование

Фото: предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

На строительной площадке Губернаторского лицея в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга продолжаются работы по отделке и благоустройству, а также монтажу оборудования и мебели. До сдачи объекта осталось чуть больше двух месяцев - по условиям контракта самая современная и большая по площади школа города должна быть готова к началу декабря.

Фото: предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

– Прямо сейчас ведем монтаж оборудования в пищеблоке; выполняем отделку и оснащение актового зала: в нем будет реализована профессиональная акустика, установлено свето-музыкальное оборудование, которое позволит проводить грандиозные концерты, спектакли. Завершаем работы по отделке и оснащению двухуровневого спортивного зала, его главная особенность – беговая дорожка по периметру, – рассказал Роман Бабушкин, замдиректора по социальным проектам компании «Атомстройкомплекс».

Фото: предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

Еще одну беговую дорожку устраивают на пришкольной территории, вместе со стадионом и уличными тренажерами она дополнит спортивное ядро школы. Строители укладывают безопасное прорезиненное покрытие на спортивных площадках, а вот износостойкий вечнозеленый газон на спортивном поле появился еще в начале лета.

Фото: предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

Продолжается поставка мебели в учебные классы: высота и наклон парт легко регулируется под рост ребенка, сама мебель благодаря колесикам легко перемещается по классу - учитель сможет расставлять ее в любой конфигурации исходя из формата урока. Помимо классов, мебель и оборудование устанавливают и в просторные холлы-рекреации: здесь будут игровые и спортивные комплексы для малышей, модульная мебель для учеников средней и старшей школы. В школе предусмотрены возможности для того, чтобы использовать рекреации как в процессе обучения, так и для проведения школьных мероприятий.

Фото: предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

Заметная особенность губернаторского лицея - большой процент остекления, которое обеспечивает обилие естественного света. Помимо остекления, свет проникает в здание через систему световодов, расположенных на крыше.

Фото: предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

«Атомстройкомплекс» является постоянным партнером правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в реализации объектов социального назначения. В портфолио компании - несколько десятков построенных и реконструированных образовательных учреждений, включая французскую гимназию № 39, гимназию № 104, школу № 80 на Уралмаше, которая была признана лучшей в стране.