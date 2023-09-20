На Урале число обращений к психологам выросло на 20%

Осенью люди чаще сталкиваются с психологическими проблемами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области число обращений к психологам выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал психотерапевт регионального минздрава Михаил Перцель.

Специалисты отмечают, что осенью люди чаще сталкиваются с психологическими проблемами. Популярные причины – это тревога и перепады настроения. Летом обращений было меньше.

- Мы выявляем генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, паническое расстройство. С ним сейчас достаточно часто люди обращаются" – прокомментировал в эфире ОТВ главный внештатный психотерапевт регионального минздрава Михаил Перцель.

Расстройства могут быть вызваны биологическими и психологическими причинами. Большинство уральцев заботитя о своем здоровье и самостоятельно обращается к специалистам за помощью. По словам медиков, количество обращений продолжает расти.

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