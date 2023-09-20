Работы в учреждении на финальном этапе. Фото: «Атомстройкомплекс»

В Екатеринбурге в Губернаторском лицее устанавливают оборудование и мебель. Ожидается, что к началу декабря современная школа будет готова. Об этом сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

– Прямо сейчас ведем монтаж оборудования в пищеблоке; выполняем отделку и оснащение актового зала: в нем будет реализована профессиональная акустика, установлено свето-музыкальное оборудование, которое позволит проводить грандиозные концерты, спектакли. Завершаем работы по отделке и оснащению двухуровневого спортивного зала, – отметил, замдиректора по социальным проектам компании Роман Бабушкин.

В спортзале лицея установят беговую дорожку. На пришкольной территории разместят стадион и уличные тренажеры, среди них также окажется беговая дорожка. На стадионе уложат спортивное покрытие и вечнозеленый газон.

В учебных классах появляется современная мебель. Она будет регулироваться и легко перемещаться. В холлах учреждения разместят игровые и спортивные комплексы.

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