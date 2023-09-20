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НовостиЭкономика20 сентября 2023 10:43

На ВИЗ-Стали стартовал конкурс за звание «Мастер Года»

Обладатель звания «Мастер года» и призеры конкурса получат денежные премии
Фото: предоставлено пресс-службой "ВИЗ-Сталь"

Фото: предоставлено пресс-службой "ВИЗ-Сталь"

На ВИЗ-Стали и ВИЗе (входят в Группу НЛМК) подвели итоги отборочного этапа конкурса «Мастер года», цель которого – развитие профессиональных компетенций и лидерских качеств у руководителей среднего звена.

По результатам отбора участниками проекта стали 24 сотрудника цеха холодной прокатки, ремонтного и энергетического управлений ВИЗ-Стали, а также цеха ванн и моек ВИЗа. Они приступили к первому конкурсному испытанию – электронному тестированию на знание правил охраны труда и промышленной безопасности, инструментов производственной системы НЛМК, а также истории завода.

Впереди у металлургов творческие тематические задания, спортивные состязания и деловые тренинги. 10 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по итогам прохождения испытаний, выйдут в финал, где им предстоит подготовить и защитить проекты по повышению эффективности производства.

Обладатель звания «Мастер года» и призеры конкурса получат денежные премии, всех участников ждет материальное поощрение. Финалистов конкурса включат в кадровый резерв предприятия.