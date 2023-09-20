На Урале 60-летняя пассажирка пострадала из-за лихача, подрезавшего троллейбус

Чтобы избежать столкновения водитель транспорта резко затормозил, из-за чего женщина упала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 60-летняя пассажирка пострадала из-за лихача, который подрезал троллейбус. Пенсионерка получила различные травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 20 сентября. По предварительной информации, ВАЗ2114 ехал по проспекту Орджоникидзе рядом с домом №18. Автомобилист создал помеху для троллейбуса под номером 30. Чтобы избежать столкновения водитель транспорта резко затормозил.

- В результате ДТП пострадала пассажирка троллейбуса- 60-летняя женщина, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее, утром 20 сентября, под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП. На трассе Екатеринбург – Челябинск столкнулись две грузовика. Водитель одного из них скончался в карете скорой помощи. Второму оказывают медицинскую помощь.

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