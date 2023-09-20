Технолог Дружинин рассказал, как выбрать натуральный мед

Проверяйте качество меда перед покупкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Денис Дружинин в беседе с NEWS.ru рассказал о том, как выбрать натуральный мед.

1. При выборе меда важно обратить внимание на его маркировку. Чаще всего мед маркируют по нескольким условным категориям: акациевый – жидкий и светлый, гречишный – темный и прозрачный, донниковый – густой и светлый.

2. При покупке меда на ярмарках и рынках важно оценить его внешний вид. Качественный мед – вязкий, при комнатной температуре он наматывается на ложку и стекает одной струей без разрывов.

3. Хороший натуральный мед может засахариваться. Это естественный процесс из-за содержания сахарозы в продукте. Этот процесс идет с июля до середины октября.

4. Если вам летом предлагают кристаллизованный мед – это прошлогодний продукт, если после ноября предлагают не загустевший мед – это подделка.

5. Консистенция натурального меда – нежная и тонкая, он легко втирается в кожу. При растирании искусственным медом – на пальцах остаются комочки.

6. Вес одного литра натурального меда при комнатной температуре – 1400 грамм без учета тары.