Интернет вещей взял под защиту колодезные люки

Тавда стала первым городом Свердловской области, в котором люки канализационных колодцев будут защищены таким современным способом Фото: Евгения ГУСЕВА

МТС, цифровая экосистема, защитила люки канализационных колодцев умными датчиками в Тавде. Применение умных датчиков в жилищно-коммунальном хозяйстве города позволит сократить хищение колодезных люков, предотвратить травматизм и аварии на автодорогах из-за разрушения или «вылетания» люков на тротуарах и проезжей части.

Датчики «Импульс-Л» производятся екатеринбургской компанией «Схемотехника Центр» по заказу МТС. Прибор оснащён сенсорами, сигнализирующими об изменение положения крышки люка более, чем на 3 градуса. При срабатывании датчика, сигнал незамедлительно поступает диспетчеру по сотовой связи. Стандарт связи NB-IoT (Narrow Band IoT), который используют датчики вскрытия люков, отличает высокая энергоэффективность. NB-IoT была специально разработана для устройств, работающих в ЖКХ и системах «Умного города».

- Тавда стала первым городом Свердловской области, в котором люки канализационных колодцев будут защищены таким современным способом. Герметичный, всепогодный и антивандальный датчик вскрытия люков – это «коробочное решение» не требующее специальных навыков. Достаточно просто вставить SIM-карту в сам прибор и воспользоваться компьютерной программой, которая сигнализируют диспетчеру о любом несанкционированном вскрытии колодца. А наличие сети для интернета вещей стандарта NB-IoT на территории всей Свердловской области позволит в дальнейшем масштабировать проект на другие населенные и промышленные территории, – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.