Нижний Тагил ищет для развития 12 миллиардов рублей

Нижнему Тагилу нужны деньги на развитие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил намерен привлечь 12,2 миллиарда рублей для воплощения в жизнь социальных и инфраструктурных проектов в 2024 году. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

Деньги нужны дл обновления системы общественного транспорта, замены лифтов в многоквартирных домах, строительство новой станции водоподготовки на юге Нижнего Тагила, создания культурно-образовательного центра, двух детсадов, катка и центра единоборств.

По этим вопросам мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поговорил с депутатами Гордумы. С 20 сентября 2023 года стартуют согласительные комиссии в региональном Министерстве финансов.

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