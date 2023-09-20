Металл на купюры: УБРиР участвует в акции «Монетная неделя»

Фото предоставлено пресс-службой «УБРИР»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) участвует в акции Центрального банка РФ «Монетная неделя». С 25 сентября по 8 октября 2023 года в двух офисах банка в Екатеринбурге по адресам: ул. Кузнецова,2 и ул. Чайковского,75 можно будет обменять монеты на банкноты, а также купить памятные монеты или отправить пожертвование благотворительной организации. Средства принимаются без открытия счета и без ограничения по сумме.

- Повышение оборачиваемости монеты является одним из важных направлений развития наличного денежного обращения. Часто люди выкладывают «мелочь» дома, она копится у них и не возвращается в магазины. Акция «Монетная неделя» помогает привлечь внимание к этой ситуации и вернуть металлические деньги в денежный оборот. УБРиР как крупнейший банк Урала и активный участник рынка регулярно поддерживает данную инициативу Центрального банка, — рассказала Лариса Попова, управляющий директор дивизиона «Екатеринбург».

В рамках акции любой желающий может обратиться в указанные офисы банка с паспортом и без комиссии сдать в кассу скопившиеся мелкие монеты, выпущенные Банком России. Перед этим металлические деньги нужно рассортировать по номиналу.

Акция ЦБ РФ «Монетная неделя» является регулярной, УБРиР поддерживал ее и в предыдущие годы.

Лицензия ЦБ РФ №429 от 06.02.2015