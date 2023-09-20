В Екатеринбурге проходит выставка, посвященная истории рекламы на Урале

Выставка работает в креативном кластере "Домна". Фото: сервис Яндекс.Карты

Посмотреть на шедевры плакатного искусства можно в креативном кластере «Домна» абсолютно бесплатно до 29 сентября 2023 года на выставке «145 лет рекламе. Культурное наследие». Экспозиция включает образцы плакатного искусства рубежа XIX–XX веков, плакаты и иллюстрации, созданные для смелых и решительных предпринимателей дореволюционного Урала, агитплакаты художников СвердлГИЗа, «Окон РОСТА», а также работы современных екатеринбургских рекламных агентств. Посетители смогут раскрыть самобытность уральского менталитета, которая находит свое отражение в рекламе.

Екатеринбург стал первым городом, где будет представлена экспозиция об истории рекламы. В сентябре аналогичная выставка пройдет в Нижнем Новгороде, а в ноябре более масштабная экспозиция будет представлена в Москве, в самом сердце столицы — ГУМе.

Фото: «145 лет рекламе. Культурное наследие»

- Выставка в Екатеринбурге — часть масштабного проекта юбилейного года рекламы в России. В этом году индустрия отмечает 145-летний юбилей. Считается, что основоположником рекламного рынка в России стал Людвиг Метцель, в 1878 году им была учреждена «Центральная контора объявлений торгового дома Л. Метцель и Ко». Кстати, именно ему приписывают знаменитую фразу «Реклама — двигатель торговли». Спустя почти полтора столетия, рекламная индустрия по-прежнему играет огромную роль в развитии предпринимательства. Нам важно помнить истоки отрасли, делать лучшие образцы рекламного искусства доступными для широкого круга людей, — считает директор АКАР Урал и креативного агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан.

Фото: «145 лет рекламе. Культурное наследие»

Выставочный проект реализован Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и НКО «Музей Рекламы». Посетить выставку в «Домне» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) можно по будням с 9:00 до 18:00. Вход свободный. Ознакомиться с экспонатами можно также в онлайн-формате: виртуальная версия выставки открыта на сайте ekb.reklama145.ru.