В Югре во вторую смену учатся меньше четверти школьников

Большая часть школы Югры работают в первую смену Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе количество учеников, которые учатся в первую смену вырос с 74% до 77%. Соответственно, во вторую смену в Югре сегодня учатся только 23% школьников. Об этом сообщает издание ugra-news.ru.

При этом, власти региона не ставят задачу перевести всех школьников на обучение в первую смену.

- Наша задача заключается в обеспечении доступности образования и создании образовательных организаций в новых микрорайонах, - рассказывает глава департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

В ближайшие семь лет в регионе построят порядка 70 школ, в этом году открылись школы в Нижневартовске и Кондинском районе. Еще три общеобразовательных учреждения до конца 2023 года откроют в столице региона и Кондинском районе.