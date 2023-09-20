Глава СК заинтересовался свердловским школьником, выстрелившим другу в голову

Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки инцидента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК заинтересовался екатеринбургским школьником, который выстрелил в голову другу. Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки инцидента. Об этом сообщили в СУ СК России.

- Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - отметили в Следственном комитете.

Напомним, что о травмировании подростка стало известно 19 сентября. 15-летние парни купили пневматические пистолеты на маркетплейсе. Желая испытать его, они пошли стрелять по банкам возле детской больницы. Шалости обернулись трагедией, когда случайно оружие выстрелило одному парню в ухо. К счастью, он остался жив. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Следственный комитете по Свердловской области уже занимается проверкой данного инцидента. Силовики выяснит обстоятельства случившегося и установит степень тяжести вреда, причиненного подростку.

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