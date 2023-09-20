Власти Сургута решили, куда потратить 600 млн рублей

В бюджет Сургута дополнительно поступили 600 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бюджет Сургута поступили 600 миллионов рублей в качестве дополнительных доходов из нескольких источников – за счет увеличения доходов на физлица и за счет возврата средств банковских гарантий после неисполнения нескольких муниципальных контрактов в 2022 году. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Деньги власти Сургута намерены потратить на зарплаты бюджетникам – 200 миллионов рублей, помощь участикам СВО и их семьям – 120 миллионов рублей, питание и подвоз школьников – 16 миллионов рублей. Остальные средства пойдут на субсидии малому и среднему бизнесу, а также субсидирование общественного транспорта и ремонт улицы Тюменской и освещение Югорского тракта.

Окончательное решение по распределению дополнительных средств бюджета будет принято на депутатских слушаниях в последнюю неделю сентября.

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