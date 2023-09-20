На Среднем Урале годовая инфляция ускорилась до 4,8%

На Среднем Урале взлетели цены на апельсины, бананы и яблоки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Свердловской области годовая инфляция ускорилась до 4,8%. Еще в июле показатель достигал 4,02% . В регионе выросли цены на фрукты, овощи и автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального Банка.

- Ускорение инфляции в основном стало следствием ослабления рубля и роста спроса в сегменте непродовольственных товаров, - пояснили в банке.

На Среднем Урале взлетели цены на апельсины, бананы и яблоки. А вот картофель, морковь и свекла наоборот подешевели. Из-за этого годовой темп прироста цен на них увеличился. Ускорился рост цен на подержанные иномарки, замедлилось снижение цен на бытовую технику, смартфоны и телевизоры.

Заметно выросли цены на моторное топливо. Это повлекло к ускорению роста цен на бензин и дизель.

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