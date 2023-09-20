На Урале из-за риска паводков установили требования к застройке ряда территорий

В Свердловской области тысячи территорий находятся в зоне риска подтопления Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области из-за риска подтопления затопления установили особые требования к застройке 4 604 территорий. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

По словам полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, установление зон с особыми требованиями позволит обеспечить безопасность жителей, упорядоченную застройку этим земель.

- Это также поможет строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе, ведение хозяйственной деятельности на них, - подчеркнул Владимир Якушев.

Отметим, что в 2021 году президент России Владимир Путин получил регионам определить территории с риском подтопления и затопления. В Свердловской области оказалось 3429 таких территорий.