От коронавируса скончались два жителя Свердловской области

В Свердловской области за неделю опасный диагноз подтвердился у 310 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус вернулся в Свердловскую область. Региона по итогам минувшей недели занял четвертое место по заболеваемости в России. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Так, с 11 по 17 сентября в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 310 человек, 65 из них госпитализированы. За неделю от опасного диагноза скончались 2 человека.

Больше всего заболевших в Москве – там коронавирус диагностировали к 4 617 человек, 590 из которых попали в больницы. Трое скончались.

В Свердловской области пока нет вакцины от коронавируса. Также нет массового проведения тестирования.