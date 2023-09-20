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НовостиЗдоровье20 сентября 2023 7:16

От коронавируса скончались два жителя Свердловской области

За неделю диагноз подтвердился у 310 пациентов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Свердловской области за неделю опасный диагноз подтвердился у 310 человек

В Свердловской области за неделю опасный диагноз подтвердился у 310 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус вернулся в Свердловскую область. Региона по итогам минувшей недели занял четвертое место по заболеваемости в России. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Так, с 11 по 17 сентября в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 310 человек, 65 из них госпитализированы. За неделю от опасного диагноза скончались 2 человека.

Больше всего заболевших в Москве – там коронавирус диагностировали к 4 617 человек, 590 из которых попали в больницы. Трое скончались.

В Свердловской области пока нет вакцины от коронавируса. Также нет массового проведения тестирования.