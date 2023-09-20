В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек

В среднем в каждом из садиков не достает одного педагога и двух младших воспитателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургские детские сады страдают от дефицита кадров. Всего в учреждениях не хватает около 700 нянечек и 300 воспитателей. Об этом заявила начальник отдела Департамента образования Администрации Екатеринбурга Наталья Ведерникова «ОТВ-Екатеринбург».

В городе работают 344 детских сада. В среднем в каждом из них не достает одного педагога и двух младших воспитателей.

- Проблема дефицита кадров в той или иной степени существует. Особенно она существует среди «вспомогательного» персонала – это младшие воспитатели. Их, к сожалению, достаточно немного в детских садах. И очень немного дошкольных организаций, где стопроцентная загрузка этими кадрами, - отметила Ведерникова.

На данный момент зарплата для нянечек и младших воспитателей составляет от 16 до 18 тысяч рублей. Воспитатели же могут получать больше 50 тысяч рублей.

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