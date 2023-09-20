Под Екатеринбургом при столкновении грузовиков погиб человек

Грузовик Mercedes столкнулся с попутным КАМАЗом. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Под Екатеринбургом столкнулись два грузовика. В аварии погиб водитель одного из большегрузов. ДТП произошло утром 20 сентября на 178-м километре трассы Екатеринбург – Челябинск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

По предварительным данным, грузовик Mercedes столкнулся с попутным КамАЗом. Сейчас водителю второй машины оказывают медицинскую помощь, он остался жив при столкновении.

- В результате ДТП водитель Mercedes скончался в карете скорой медицинской помощи. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование, - отметили в региональной ГИБДД.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Движение транспорта в сторону Челябинска организовано в одну полосу. Автоинспекторы помогают водителям в проезде по участку.

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