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НовостиОбщество20 сентября 2023 6:19

В Ямальском районе ликвидировали незаконные свалки

Такое решение вынес суд
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На Ямале ликвидировали несколько незаконных свалок общей площадью 52 тысячи квадратных метров

На Ямале ликвидировали несколько незаконных свалок общей площадью 52 тысячи квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямальском районе ЯНАО по решению суда, куда обратился с иском прокурор, ликвидировали несанкционированные свалки. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Надзорное ведомство в ходе проверок выявило 45 нелегальных свалок, куда привозили отходы производства и потребления. Такие свалки обнаружили в Панаевске, Сеяхе и Салемале. Общая площадь загрязнения составила 52 тысячи квадратных метров.

После этого прокурор, отвечающий за природоохранную деятельность, направил иск в суд, который полностью удовлетворил исковые требования.

- В настоящее время несанкционированные свалки ликвидированы, - рассказывают в пресс-службе окружной прокуратуры.