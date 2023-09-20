В Ямальском районе ликвидировали незаконные свалки

На Ямале ликвидировали несколько незаконных свалок общей площадью 52 тысячи квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямальском районе ЯНАО по решению суда, куда обратился с иском прокурор, ликвидировали несанкционированные свалки. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Надзорное ведомство в ходе проверок выявило 45 нелегальных свалок, куда привозили отходы производства и потребления. Такие свалки обнаружили в Панаевске, Сеяхе и Салемале. Общая площадь загрязнения составила 52 тысячи квадратных метров.

После этого прокурор, отвечающий за природоохранную деятельность, направил иск в суд, который полностью удовлетворил исковые требования.

- В настоящее время несанкционированные свалки ликвидированы, - рассказывают в пресс-службе окружной прокуратуры.