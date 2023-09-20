На улицах Нижнего Тагила заработали «умные» светофоры

Улицы Нижнего Тагила становятся безопаснее благодаря федеральному проекту Фото: Лев ИСТОМИН

На улицах Нижнего Тагила заработали еще три «умных» светофора с шестью режимами для разного времени суток.

Объекты, оснащенные интеллектуальными транспортными системами, появились на улицах Фрунзе, Островского, а также на пересечении Зари и Максарева. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Также на городских улицах установили 15 детекторов транспорта, которые помогут мониторить уровень загруженности дорог. Их установили на перекрестках улиц Космонавтов – Красноармейской, Островского – Газетной, Ломоносова – Островского, Фрунзе – Черемшанской, Фрунзе – Черных и Северного шоссе - Восточного шоссе.

Напомним, что в Нижнем Тагиле с 2020 года реализуется проект «Интеллектуальные транспортные системы» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Затраты на проект на сегодняшний день составили 250 миллионов рублей.