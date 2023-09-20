В Екатеринбурге хулиганы обстреляли магазин в центре города

Полиция города проводит проверку
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Екатеринбурге хулиганы обстреляли магазин в самом центре города. Пуля попала в стекло лавки на Ленина 52/4. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в городском УМВД.
- Сообщение о повреждении оконного стекла поступило сегодня в отдел полиции №7. Участковый уполномоченный проверяет данную информацию. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в екатеринбургской полиции.
Ранее в Екатеринбурге хулиганы обстреляли жилой дом. Инцидент произошел на Уралмаше. Стекла многоэтажки на Бакинских Комиссаров, 58 были в следах от пуль. По словам жителей дома, такое происходит не первый раз.
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