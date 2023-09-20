Скончался бывший вице-премьер РСФСР Валерий Чичканов

Ученый родился в свердловском селе Отрадново. Фото: РАН

Ушел из жизни бывший вице-премьер РСФСР Валерий Чичканов. Он скончался на 87 году жизни. Глава Екатеринбурга принес соболезнования родным и близким доктора экономических наук. Об этом сообщили в мэрии города.

Ученый родился в свердловском селе Отрадново. Именно на Среднем Урале Чичканов начинал свою научную деятельность. С 1986 по 1990 годы свердловчанин стал директором Института экономики УрО РАН. А с 1990 года был заместителем председателя Совета Министров РСФСР.

- Экономическое сообщество России заслуженно признавало Валерия Чичканова как видного представителя российской экономической науки, руководившего и непосредственно участвовавшего в проведении большого цикла фундаментальных разработок в сфере социально-экономического развития Дальнего Востока, Урала и центральных регионов России, в том числе по организации труда и управления, - отметили в екатеринбургской мэрии.

За годы научной деятельности Валерий Петрович стал автором более 200 публикаций и 15 монографий. Ученый был удостоен орденов Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством IV степени».

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