Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для расширения улицы Татищева

Планируется провести работы на улицах Юрия Исламова и Татищева
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Екатеринбурга начала поиски подрядчика для работ по расширению улицы Татищева. Он должен будет выполнить второй и третий этап по реконструкции дороги. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Планируется провести работы на улицах Юрия Исламова: от улицы Металлургов до улицы Татищева и Татищева: от улицы Юрия Исламова до Срединного кольца.
Согласно документации, в ходе второго этапа рабочие должны построить улицу Юрия Исламова: от улицы Металлургов до улицы Татищева. А в рамках третьего этапа планируется провести работы на улице Татищева: от улицы Юрия Исламова до Срединного кольца. Помимо этого, будут проведены строительные работы на трамвайной линии по улице Татищева: от улицы Лоцмановых до Срединного кольца.
Напомним, что работы по расширению улица на ВИЗе будут проводить в несколько этапов.
- Как только торги будут завершены и определен генеральный подрядчик на проведение работ, у нас появится дополнительный аргумент для привлечения финансирования из федеральных источников. Эта работа начнется уже к концу 2023 года, - пояснил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.
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