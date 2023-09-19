В Свердловской области ожидаются заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигаются заморозки. 20 и 21 сентября местами в области ожидается до -2 градусов, об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Днем 20 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура 13-18°C. Ночью и утром местами туман, температура +1,+6 °C, местами заморозки до -2°C.

Днем 21 сентября переменная облачность, местами небольшой дождь и 17-22°C. Ночью +5,+10°C, в горах и низинах до 0°C, местами заморозки до -2°C.

Днем 22 сентября облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и 14-19°C, на крайнем севере до 11°C. Ночью 8-13°C, при прояснении до +3°C.

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