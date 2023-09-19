Родители екатеринбургских школьников могут получить скидку на питание

Родители екатеринбургских школьников могут получить скидку на школьное питание
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Родители екатеринбургских школьников могут получить скидку на школьное питание для своих детей. В городе работает сервис, благодаря которому с картой «Мир» или «Уралочка», можно оплачивать школьную столовую дешевле. За первые 10 дней его работы общая сумма оплат в Екатеринбурге составила почти 3 миллиона рублей.
- Оплатив питание школьника через СБП, родитель кешбэком получит 15 % потраченных средств, 10 % – при пополнении лицевого счета Единой социальной картой «Уралочка» и 3 % – по карте «Мир», - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Для получения скидки необходимо зарегистрироваться в приложении «Привет!» или на специальном портале, а затем пополнить лицевой счет ребенка на сайте ЕКАРТА, с помощью способов, указанных выше.
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