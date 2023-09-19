В Лесном осудили муниципального служащего за получение крупной взятки

В Лесном осудили муниципального служащего за то, что он получил взятку в размере больше 700 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном осудили муниципального служащего за то, что он получил взятку в размере больше 700 тысяч рублей. Мужчина должен был беспрепятственно принять работы подрядчика по реконструкции парка культуры и отдыха. Взятку он получил в период с сентября 2019 года по июнь 2021.

- В фиксации доказательств по данному уголовному делу большая роль принадлежит борцам с так называемой «беловоротничковой преступностью» из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального ОВД, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Бывшего муниципального сотрудника признали виновным в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере).

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей, с лишением права занимать определённые должности, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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