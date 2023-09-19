На перестройку улиц Верх-Исетского района мэрия потратит больше 10 миллиардов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга потратит больше 10 миллиардов рублей на перестройку улиц Верх-Исетского района. Улицу Татищева будут ремонтировать от улицы Красноуральской до существующей улицы Лоцмановых и дальше до перспективной улицы Юрия Исламова. А пока несуществующую улицу Юрия Исламова построят от улицы Металлургов до улицы Татищева. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Проектом предусмотреть восстановление спортивной площадки МБУ СШОР по футболу «ВИЗ» с искусственным травяным прикрытием, размером 40 х 20 кв.м. В рамках проектирования предусмотреть устройство трамвайной линии по улице Татищева, - сказано в проектной документации.

На данный момент Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков для выполнения работ. Строительство они должны будут произвести в 4 этапа: первоочередной задачей стоит ремонт улицы Татищева.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru