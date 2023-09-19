Свердловские чиновники получают сообщения от фейкового Куйвашева

Мошенники от имени Евгения Куйвашева пишут чиновникам в Телеграм
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловские чиновники начали получать фейковые сообщения от губернатора. Мошенники от имени Евгения Куйвашева ведут рассылку в Телеграм. Об этом сообщили в канале «Не для протокола».
Сообщения начинаются с фразы: «Здравствуйте! Узнали?». А на аватарке стоит фотография губернатора.
- Не попадайтесь в ловушки мошенников и на шутки недоброжелателей – предупреждают в телеграм-канале.
Напомним, что Евгений Куйвашев чуть больше года назад завел канал в Телеграм.
Он обещал рассказывать там о личном - писать свои мысли, чаще публиковать свои фотографии и наблюдения.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru