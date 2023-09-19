Свердловские чиновники получают сообщения от фейкового Куйвашева

Мошенники от имени Евгения Куйвашева пишут чиновникам в Телеграм Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские чиновники начали получать фейковые сообщения от губернатора. Мошенники от имени Евгения Куйвашева ведут рассылку в Телеграм. Об этом сообщили в канале «Не для протокола».

Сообщения начинаются с фразы: «Здравствуйте! Узнали?». А на аватарке стоит фотография губернатора.

- Не попадайтесь в ловушки мошенников и на шутки недоброжелателей – предупреждают в телеграм-канале.

Напомним, что Евгений Куйвашев чуть больше года назад завел канал в Телеграм.

Он обещал рассказывать там о личном - писать свои мысли, чаще публиковать свои фотографии и наблюдения.

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