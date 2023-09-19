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НовостиОбщество19 сентября 2023 14:23

В Асбесте завершили поиски пропавшей 14-летней школьницы

Девочка ушла из дома 15 сентября
Егор СОЛОВЬЕВ
Полиция искала школьницу несколько дней

Полиция искала школьницу несколько дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавшая в Асбесте девочка найдена. Об обнаружении 14-летнего подростка сообщили в полиции.

– Несовершеннолетняя найдена инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних и передана законным представителям, – пояснили в МО МВД «Асбестовский».

Школьница ушла из дома днем 15 сентября, и до 19 сентября ее местоположение не было известно.

Напомним, сотрудники полиции совместно с волонтерами уже 10 суток занимаются поисками 40-летнего Салавата Ергизова. Последний раз пропавшего видели 9 сентября в Нефтекамске.