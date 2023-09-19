В Театре оперы и балета Екатеринбурга отменили десятки спектаклей

В репертуаре театра - существенные изменения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В репертуаре Екатеринбургского театра оперы и балета серьезно изменилось расписание. На ноябрь и декабрь 10 спектаклей отменено, 21 – перенесен.

– Перенос связан с тем, что по техническим причинам мы были вынуждены сдвинуть премьеру оперы «Любовный напиток» на декабрь. Так как у нас в театре очень плотный репертуар, а спектакли идут один за другим, мы перенесли «Любовный напиток» на даты других спектаклей, – рассказали в Театре оперы и балета «КП-Екатеринбург».

Перекроить расписание приходится из-за того, что в постановках, которые идут одна за другой 6 дней в неделю, задействовано огромное количество артистов. Так что просто передвинуть премьеру «Любовного напитка» без ущерба остальному графику не удается.

Представитель театра советует тем, кто уже приобрел билеты, свериться с актуальным расписанием постановок. Если ваш спектакль был перенесен, необходимо вернуть билет в кассу, где его поменяют на другой либо вернут деньги.

– Билеты, купленные в кассе театра, можно сдать в кассу до 21 декабря 2023 года. Билеты, приобретенные на сайте театра, можно вернуть дистанционно, – уточняется на сайте театра.