Ради съемок фильма со звездой «Чебурашки» в Екатеринбурге закроют главный проспект

Движение транспорта будет ограничено от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проспект Ленина перекроют с 21:00 27 сентября до 8:00 28 сентября. Причиной тому стали съемки фильма «Адам и Ева 2.0» с актерами Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Съемки будут проходить рядом с Домом Севастьянова. В связи с этим движение транспорта будет ограничено от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта.

- Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в екатеринбургской мэрии.

Администрация города отмечает, что фильм выйдет в прокат летом 2024 года. Планируется, что его посмотрят 27 миллионов человек. Режиссером картины стал Илья Фарфель. Он известен благодаря таким фильмам, как «Война семей», «Отчаянные дальнобойщики», «Яйцо Фаберже» и сериалу «Короче».

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