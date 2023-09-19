В Екатеринбурге поймали дрифтера с 12-летним стажем

Мужчина пообещал автоинспекторам, что больше не станет так нарушать ПДД. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 30-летнего дрифтера. Ночью 17 сентября мужчина устроил сцену из фильма «Форсаж» прямо в центре города. Однако сотрудники ГИБДД выходки водителя не оценили. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Лихачом оказался житель Верхней Пышмы. Он рассказал, что имеет 12-летний опыт в дрифте, когда его водительских стаж составляет только 11 лет.

- На вопрос автоинспекторов, почему он выбрал место для дрифта центральную улицу города, а не специализированную площадку, правонарушитель ответил: «Мы контролировали весь процесс, смотрели именно, сколько по времени горит светофор», - рассказали в екатеринбургской ГИБДД.

Водители привлекли к административной ответственности. Дрифтера оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Мужчина пообещал автоинспекторам, что больше не станет так нарушать ПДД.

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