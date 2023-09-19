Житель Нижнего Тагила подарил мошенникам больше 600 тысяч рублей

Мужчина перевел мошенникам больше 600 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле 36-летний мужчина решил заработать через Интернет на просмотре объявлений и потерял 600 тысяч рублей. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Тагильчанин договорился о подработке через мессенджер и получил после выполнения задания 400 рублей, после чего работодатели предложили ему новую схему работы, по которой деньги выплачивались за оценку бронирований в отелях.

Для этого мужчина зарегистрировался на сайте и пополнил счет, оценивая бронирования. Сначала сумма на его счете увеличивалась, а потом ушла в минус по причине якобы «комиссионных сборов». За время «работы» житель Нижнего Тагила лишился огромной суммы, после чего обратился в полицию.